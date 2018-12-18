【亞股收市】亞洲股市全線向下 日股挫391點
文章日期：2018年12月18日 14:57
隔夜美股下跌，拖累亞股表現反覆走低。日經平均指數低開低走，最多跌過405點或1.89%，收報21115點，瀉1.82%或391點。
韓國首爾綜合指數反覆偏軟，午後進一步走低，最多跌16點或0.81%，收報2062點，跌0.43%或8點。
台灣加權平均指數低開低收，午後走勢續弱，最多跌86點或0.88%，收報9718點，跌0.7%或68點
澳洲股市今早高開低收，雖然早段一度靠穩，但尾市再度走低，收報5589點，跌1.22%或68點。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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