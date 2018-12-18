美國在香港時間星期四凌晨舉行今年最後一次聯邦儲備局會議，市場預期加息四分一厘。但在會議前，美國總統特朗普發表言論表示聯儲局主席鮑威爾不應該在現階段加息，更加不能置信，令今次聯邦儲備局會議加息與否，出現重大變數。

至於美匯指數方面，現時仍然維持在區間波動，但明顯上升動力不足，故此投資者不應在現階段買入。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐Bruce

筆者為證監會持牌人

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