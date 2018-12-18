HMV清盤消息公布後，位於銅鑼灣名珠城4樓的旗艦店於上午10時已拉起大閘，並召開員工大會，中午時分大會結束，HMV員工從商場後樓梯離開，但拒絕回應傳媒提問，有估計是員工的人更以膠File遮臉回避。而可以乘搭上HMV的專用電梯亦已鎖上。

不過，在午飯時間先後有廿多名市民打算前往HMV，發覺電梯鎖上才知「摸門釘」，有部分市民是不知道HMV結業而撲空，亦有少部分市民是寄望可以趁最後機會掃平貨。

記者：陳子凌

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