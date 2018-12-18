負責HMV清盤事宜的臨時清盤人黃新強於銅鑼灣HMV旗艦店結束員工大會後表示，目前HMV帳面上欠債4000萬元左右，但未計其他未及發生的債務等等，故最終欠債金額未知，而CD、音響設備等存貨大約帳面貨值900萬元左右。

他表示，今次清盤有約70名員工受影響，會按8000元薪金、2000元代通知金及8000元遣散費的安排優先賠償，公司銀行帳戶有足夠現金支付這筆費用，而如果有員工要額外賠償，則要靠破欠基金處理。

黃新強又指，會聘用部分員工盤點HMV存貨，亦會考慮部分門店之後開門營業，但能否營業要視乎法庭下午的裁決。黃新強稱，員工在會上表現平靜，沒有鼓燥。

記者：陳子凌

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