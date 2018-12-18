HMV數碼中國（8078）旗下HMV於今早開市前宣布清盤，多間分店未有營業。音樂人Tezrock到銅鑼灣旗鑑店視察情況時表示，供貨給HMV大約70隻CD，賣出了50隻，餘貨已取回，但還有接近5位數貨款未追回，已拖數5個月，估計欠款難收。

他透露，以前也在HMV做過門市及文職，一年前才離開自己搞音樂，那時已覺得管理有問題，有拖糧及有供貨商追數情況，只是想不到情況越來越嚴重，今天起身知道清盤消息，故來看看。

記者：陳子凌

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