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【HMV清盤】音樂人料貨款難追回：一早有拖糧情況

文章日期：2018年12月18日 14:20
追數人TeZrock。(李紹昌攝)
位於德福的HMV店未有開門。(楊柏賢攝)
位於尖沙咀的HMV店亦已「落閘」。(蕭嘉聰攝)
銅鑼灣HMV旗鑑店已關門。(毛婷婷攝)

HMV數碼中國（8078）旗下HMV於今早開市前宣布清盤，多間分店未有營業。音樂人Tezrock到銅鑼灣旗鑑店視察情況時表示，供貨給HMV大約70隻CD，賣出了50隻，餘貨已取回，但還有接近5位數貨款未追回，已拖數5個月，估計欠款難收。

他透露，以前也在HMV做過門市及文職，一年前才離開自己搞音樂，那時已覺得管理有問題，有拖糧及有供貨商追數情況，只是想不到情況越來越嚴重，今天起身知道清盤消息，故來看看。

記者：陳子凌

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