【HMV清盤】音樂人料貨款難追回：一早有拖糧情況
文章日期：2018年12月18日 14:20
HMV數碼中國（8078）旗下HMV於今早開市前宣布清盤，多間分店未有營業。音樂人Tezrock到銅鑼灣旗鑑店視察情況時表示，供貨給HMV大約70隻CD，賣出了50隻，餘貨已取回，但還有接近5位數貨款未追回，已拖數5個月，估計欠款難收。
他透露，以前也在HMV做過門市及文職，一年前才離開自己搞音樂，那時已覺得管理有問題，有拖糧及有供貨商追數情況，只是想不到情況越來越嚴重，今天起身知道清盤消息，故來看看。
記者：陳子凌
【HMV清盤】HMV宣布自願清盤 臨時清盤人：尋找新投資者重開
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26