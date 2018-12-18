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【HMV清盤】市民感可惜：「沒有HMV，惟有上網聽」

文章日期：2018年12月18日 14:03
HMV清盤市民感可惜：「沒有HMV，惟有上網聽」。(李紹昌攝)
市民林小姐。(李紹昌攝)
市民陳先生。(李紹昌攝)

HMV數碼中國（8078）旗下HMV宣布清盤，本報記者分別到了多區HMV分店，發現大多已「落閘」關門，未有營業。公司今早在銅鑼灣百德新街的HMV旗鑑店舉行員工大會，惟大部分員工在會後均保持沉默，未有回應記者提問。

市民陳先生則表示：「都幫襯了很多年，喜歡買國際歌手CD、VCD，細舖選擇少，感到可惜。」林小姐指：「不知道清盤，只是來買聖誕物品，不是來買音樂。對清盤沒甚麼感覺，反正自己不是買音樂物品，就算沒了，還有其他地方買聖誕東西。」

現年中三的黃同學亦不知悉HMV清盤：「對上一次光顧已是一年前，買One Direction，因為較齊，播CD音色好聽。現在沒了HMV，唯有上網聽。」

記者：陳子凌

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