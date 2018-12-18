【玩完了?】名創優品加拿大分公司申請破產
文章日期：2018年12月18日 12:24
有加拿大傳媒報道，加拿大名創優品（Miniso Canada）的中國母公司已經對其提出破產申請，並指加拿大分公司透過轉移和隱瞞資產，在商業業務上涉及欺詐行為。據報，名創優品母公司已聘請律師行提出破產申請，聽證會將於下月7日進行。
Miniso去年首次進入加拿大市場，當時計劃未來3年於當地開設500間分店，目前在卑詩省、阿爾伯塔省、安省、魁北克省和新斯科舍省皆有其店舖。雖然Miniso總部在中國，但該公司一直以「日式生活品牌」自居，銷售價格低廉的家用、美容產品，其發展及擴展模式被指模仿Uniqlo和Muji等日本品牌。
早前Miniso香港、台灣及星加坡董事總經理黃樹豐接受《蘋果日報》訪問時提到，該集團計劃於2至3年內於A股上市，但不涉及本港業務。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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