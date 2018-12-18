隔晚美股大跌，拖累亞太區股市表現，港股今早反覆向下，跌穿50天線(25915點)，半日波幅有339點。

港股今早低開184點，報25903點，市場憧憬國家主席習近平講話或提及重大利好經濟措施，在A股滬指一度逼近2600點關口下，港股甫開後一度倒升，曾重上26000點關口，高見26152點，最多升64點，惟後繼無力，倒跌後跌幅逐步擴大，低見25813點，最多跌274點，港股收報25852點，下跌235點或0.9%，成交金額355億元；國指跌111點或1.08%，報10240點。

石藥（1093）升3.11%，收報11.94元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；潤地（1109）跌3.87%，收報29.8元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.33%，收報301.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。

內房股捱沽，綠城中國（3900）挫10.11%，報5.51元；融創中國（1918）報25.95元，跌4.42%；中海外（0688）跌2.39%，收報26.6元；碧桂園（2007）跌2%，收報9.31元。

醫藥股逆市普遍造好，中生製藥（1177）升1.14%，收報5.31元；國藥（1099）報32.55元，升0.31%；綠葉製藥（2186）報5.29元，升0.19%。

美股道指下挫約500點，拖累科網股表現，美圖（1357）跌5.35%，報2.3元；金山軟件（3888）報11.5元，跌4.49%；中軟國際（0354）報3.91元，跌2.01%。

資金流入黃金避險，金價收升1250美元上，金礦股造好，紫金（2899）報3.11元，升1.97%；招金（1818）報8.15元，升1.75%；SPDR金ETF（2840）報922.5元，升0.71%。

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