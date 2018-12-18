蕭定一旗下HMV數碼中國（8078）早前接連被入稟「追數」，今日該公司終於宣布，旗下HMV申請自願清盤。

本報記者前往銅鑼灣百德新街的HMV旗艦店直擊，發現店舖未有開門營業，閘門上貼出「清盤通知」。據悉，現場有員工表示公司正召開員工大會，惟暫未知悉會上情況。

事實上，HMV清盤之路有跡可尋。HMV去年底以港島布力徑一幢獨立屋及兩個車位，向財務公司申請按揭貸款，惟未有按合約要求還款，而被入稟高等法院「追數」兼要求收樓，惟入稟狀未有透露涉及的借貸金額。

蕭上月底開始，HMV已被供應商及業主連環入稟追數，涉及至少5宗訴訟。之前本報亦從土地註冊處資料發現，蕭定一兩年前以約1.5億元購入的西半山豪宅殷然頂層天池屋，今年10月再度被用作抵押貸款，為過去兩年內的4次承按。

HMV數碼中國半日收報0.011元，跌21.4%。

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