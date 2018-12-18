恒指跌235點，收報25852點，成交金額355億元。美股連續兩個交易日大跌，而港股以至亞洲股市相對能夠抗跌，始終中港股市已跌了整整一年，沽壓都已七七八八，近期政策又轉向，投資者策略上較傾向候低吸納多於追沽，反而美股到第4季才轉跌，跌幅也相對較少，技術走勢又向下突破，短線來看中港股市仍是偏穩為主，25500點有頗強支持。

現時市況缺乏明確焦點，主要就是以鐵塔（0788）為首的5G概念，今早再破頂曾高見1.47元，而採購新政後持續大跌的醫藥股終見反彈，石藥（1093）回升2%。在經濟偏弱、企業盈利受壓下，市況難有強勁的炒作概念，現時應以中長期角度吸納一些低估值優質股。敏華（1999）是可考慮之選。

過去數年美國樓市暢旺，內地房地產更是熱銷，敏華出口業務表現理想，又積極拓展梳化品牌「芝華士」的零售業務，但今年卻遇上重大挑戰。出口表現仍然理想，北美地區收入上升19.1%，其中來自於美國的銷售上升約19.3%，來自於加拿大的銷售上升約16.7%。內銷方面，集團專賣店數目淨增長117間，9月底止有2,516間，期內營業額上升24%。

核心問題是成本上漲，整體毛利率從上年同期約38.3%下降到約32.2%。受到供給側改革影響，很多上游產品價格都上漲，集團亦指毛利率下降的主要原因是材料價格上漲，包括化工產品、鋼材、包裝所耗紙板。另外，集團有意轉而聚焦批發業務，將零售業務轉讓予經銷商。與此同時，新收購的江蘇鈺龍業務相對較低的毛利率亦拉低本集團的毛利率。

不過，供給側改革、環保、限產等力度已放寬，原材料價格正在回落，內地生產物價指數已連續5個月放緩，11月僅升2.7%。隨着成本壓力減退，收入則維持增長，敏華最壞情況應已過去。即使以集團上半年低潮期的每股盈利0.1736乘以2，市盈率也不足10倍，一旦復蘇，估值料會降至5倍至8倍水平，以梳化股龍頭而言屬吸納水平。走勢上，敏華在3元明顯有支持，MACD也出現雙底背馳，可在貼近此水平小注收集。

張兆聰

明報首席評論員