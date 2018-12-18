日本內閣府表示，政府下調了對於今個財年以及下一財年GDP與CPI的估計，因為中美貿易戰、自然災害及出口需求減少均為其經濟帶來壓力。

內閣府稱，最新預計2018財年日本經濟將增長0.9%，低於之前估算的1.5%；CPI升幅預計下調至1%，之前預計為1.1%；2019財年日本經濟預期增長1.3%，之前預計為1.5%；CPI預計升1.1%，低於早前預估的1.5%。

受政府下調經濟預算影響，日圓匯價應聲走強。每百日圓對港元已連升三日，突破6.9升，今日最高見6.9473，漲0.33%，現報6.9453，升0.3%。

其他報道：

【人民幣走勢】關注習近平講話 離岸在岸齊收復6.89關 德銀看淡

【貨幣放鬆】分析指中國短期內放鬆貨幣政策概率降

【華為風波】印媒：華為獲准在印度進行5G測試

【HMV清盤】HMV宣布自願清盤 臨時清盤人：尋找新投資者重開

【減持美債】中國連續5個月減持美債

【美股戰報】議息前夕 道指大跌逾500點 標指跌至14個月低位