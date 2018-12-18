【日圓彈升】日政府調低GDP及CPI預測 日圓高見6.94算
文章日期：2018年12月18日 11:51
日本內閣府表示，政府下調了對於今個財年以及下一財年GDP與CPI的估計，因為中美貿易戰、自然災害及出口需求減少均為其經濟帶來壓力。
內閣府稱，最新預計2018財年日本經濟將增長0.9%，低於之前估算的1.5%；CPI升幅預計下調至1%，之前預計為1.1%；2019財年日本經濟預期增長1.3%，之前預計為1.5%；CPI預計升1.1%，低於早前預估的1.5%。
受政府下調經濟預算影響，日圓匯價應聲走強。每百日圓對港元已連升三日，突破6.9升，今日最高見6.9473，漲0.33%，現報6.9453，升0.3%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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