滬深兩市低收 上證半日跌逾1% 創板1300點得而復失

國家主席習近平今早出席改革開放40周年大會，但未有提及重大利好經濟措施，內地股市未受提振，三大指數低開低走。上證綜指早段走勢平穩，一度逼近2600點水平，惟指數之後倒頭向下，臨近中午收市跌幅擴大，收報2569點，跌28點或1.09%，成交額564億元（人民幣．下同）。

深證成指反覆偏軟，低位見過7479點，半日收報7493點，跌98點或1.03%，成交額753億元，兩市合共成交額1317億元。

創業板指數早段曾重回1300點水平，但升勢無以為繼，半日收報1287點，跌11點或0.86%。

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