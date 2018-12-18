國家主席習近平今早出席改革開放40周年大會，惟會上講話並未釋出任何重大舉措，中港股市隨即調頭向下，港股由升轉跌，跌幅一度擴大至逾200點，再次失守二萬六關口。

恒生指數今早低開184點後，在習近平講話前夕曾倒升64點，高見26152點，惟在講話後指數隨即倒跌，暫最多跌211點或0.8%，低見25876點，成交暫錄292億元；國企指數現跌87點或0.85%，報10264點。

多隻重磅股由升轉跌，友邦（1299）現跌0.2%；平保（2318）跌0.5%；匯控（0005）跌0.7%；騰訊（0700）亦跌逾2%。

藍籌股普遍下跌，其中內房股跌幅最大，潤地（1109）跌逾3%，暫表現最差；碧桂園（2007）及中海外（0688）則跌逾1%；申洲國際（2313）及恒安（1044）亦挫逾3%。

醫藥股逆市做好，石藥（1093）升幅收窄，但仍升約2%；中生製藥（1177）則升0.6%。

內地股市臨近中午收市跌幅擴大，三指數齊挫1%；上證現跌30點，暫報2567點；深證現跌100點，報7492點；創板現跌11點，報1287點。

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