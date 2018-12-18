【不斷更新】港股倒跌逾200點 重磅股全線跌 石藥硬淨
文章日期：2018年12月18日 11:14
國家主席習近平今早出席改革開放40周年大會，惟會上講話並未釋出任何重大舉措，中港股市隨即調頭向下，港股由升轉跌，跌幅一度擴大至逾200點，再次失守二萬六關口。
恒生指數今早低開184點後，在習近平講話前夕曾倒升64點，高見26152點，惟在講話後指數隨即倒跌，暫最多跌211點或0.8%，低見25876點，成交暫錄292億元；國企指數現跌87點或0.85%，報10264點。
多隻重磅股由升轉跌，友邦（1299）現跌0.2%；平保（2318）跌0.5%；匯控（0005）跌0.7%；騰訊（0700）亦跌逾2%。
藍籌股普遍下跌，其中內房股跌幅最大，潤地（1109）跌逾3%，暫表現最差；碧桂園（2007）及中海外（0688）則跌逾1%；申洲國際（2313）及恒安（1044）亦挫逾3%。
醫藥股逆市做好，石藥（1093）升幅收窄，但仍升約2%；中生製藥（1177）則升0.6%。
內地股市臨近中午收市跌幅擴大，三指數齊挫1%；上證現跌30點，暫報2567點；深證現跌100點，報7492點；創板現跌11點，報1287點。
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|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26