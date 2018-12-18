內地第一代富豪步入五六十歲後，近年陸續安排子女加入公司，這批年僅20至30多歲的「富二代」更多早為「新香港人」或持有其他國籍，藉家族信託或海外註冊公司持有上市公司權益，故相比本地不少富豪下一代仍在部署接班，年紀輕輕的內地富二代們已成為不同富豪榜的常客。

龍湖吳亞軍持股全數授女

除了「龍光公主」紀凱婷外，本港內房股亦產出多名富二代，如藍籌碧桂園（2007）的楊惠妍早於24歲時已被委任為執董，並在2012年獲委任為副主席，最近更升任聯席主席，現時36歲的她持有碧桂園57.23%股權，其妹楊子瑩亦為集團執董。

龍湖（0960）董事長吳亞軍的女兒蔡馨儀相信將成為明年富豪榜的新焦點。事關龍湖在11月22日披露，吳亞軍已將其信託持有的龍湖43.98%權益全數轉予女兒蔡馨儀，按龍湖上周五收市價每股22.7元計，以信託持有龍湖的26.09億股或43.98%計，蔡馨儀獲約市值592億元的股權。

值得一提的是，上述的數名內地富豪二代雖然已成為集團的主事人或主要權益持有人，但多未曾公開露面或僅於公司年報亮相。

相反，一批二三線內地巨富們的第二代，如現年30歲的黃敬舒，4年前獲綠景（0095）委任為集團執董兼主席一職，其27歲弟弟黃浩源亦於2017年獲委任為執董，但實際仍由父親黃康境持股；中駿（1966）主席黃朝陽之子黃倫亦在去年開始出任集團執董。

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