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【減稅措施】內媒指中國計劃推出更多減稅措施

文章日期：2018年12月18日 10:34
內媒指中國計劃推出更多減稅措施

《中國日報》援引不具名稅務官員稱，即將出台的政策將包括對中小企業和高科技企業的免稅措施，而個人所得稅減負將是明年中國政府的首要任務。有經濟學家預測，與今年減稅目標1.3萬億元(人民幣．下同)，明年減稅幅度可能擴大至1.5萬億元，惟報道未有提及詳細的減稅細節。

報道引述不具名的國家官員指，中國希望藉著減稅，振興私營部門並鼓勵家庭消費，另有經濟學家表示，具體的減稅措施生效後，相信可以穩定經濟增長並提振市場情緒。

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