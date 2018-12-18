【減稅措施】內媒指中國計劃推出更多減稅措施
文章日期：2018年12月18日 10:34
《中國日報》援引不具名稅務官員稱，即將出台的政策將包括對中小企業和高科技企業的免稅措施，而個人所得稅減負將是明年中國政府的首要任務。有經濟學家預測，與今年減稅目標1.3萬億元(人民幣．下同)，明年減稅幅度可能擴大至1.5萬億元，惟報道未有提及詳細的減稅細節。
報道引述不具名的國家官員指，中國希望藉著減稅，振興私營部門並鼓勵家庭消費，另有經濟學家表示，具體的減稅措施生效後，相信可以穩定經濟增長並提振市場情緒。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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