【人民幣走勢】關注習近平講話 離岸在岸齊收復6.89關 德銀看淡
文章日期：2018年12月18日 10:03
國家主席習近平出席改革開放40周年大會，並將發表講話前夕，人民幣匯價顯著上揚，離岸及在岸價雙雙收復6.89關口，離岸價最高見每美元兌6.8872人民幣；在岸價則表現反覆，暫報6.89。
德意志發表2019年展望報告，對明年的日圓及印尼盾走勢持正面態度，惟看淡離岸人民幣表現。至於美元，則由於市場預期聯儲局的加息周期即將結束，料美元在明年開始走軟。
報告指出，離岸人民幣或將受到持續壓力，但並非因中美貿易戰而起，而是內地經常帳戶的變化所致。
德銀指，美元兌日圓將於2019年開始下跌，日圓匯價料在首季開始上漲，主因市場低估了日本央行或有意外舉措的可能性，從而令日本資金流出的情況出現逆轉。
至於為何看好印尼盾，該行指受益於油價下跌，認為印尼盾、印度盧比及菲律賓披索這三個國家的實際利率均有所提高，當中印尼債券的表現優於同行，故建議在每美元兌印尼盾接近14800時買入印尼盾。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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