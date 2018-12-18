《中國證券報》引述分析人士指，中國為穩定利差、支持匯率、短期內貨幣放鬆概率下降，匯率貶值風險趨於收斂，預計人民幣匯率將於6.9水平上落。

分析人士預料，從長遠而言，美國聯儲局加息已接近尾聲，未來美元可能轉弱，匯率約束減輕後，未來中國貨幣寬鬆空間將重新展開，利率下行進程並未結束。

報道又指，美聯邦基金利率或將追上甚至反超中國貨幣市場利率指標，人民銀行在關鍵時間前管好流動性「總閘門」的態度十分明確。

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