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【不斷更新】習近平準備講話 港股倒升逾50點 重上二萬六

文章日期：2018年12月18日 09:49
習近平講話前夕 港股倒升逾50點 重上二萬六

聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，美國總統特朗普昨再發推文向聯儲局施壓，呼籲本周不可加息。儘管亞太區股市今早仍跟隨昨晚美股大跌，惟港股在國家主席習近平發表重要講話前夕，表現卻一支獨秀，低開187點後好淡爭持，現最新倒升50點，重上二萬六關口。

醫藥股顯著反彈，石藥（1093）高開後升幅擴大，現升逾4%，報12.08元；中國生物製藥（1177）現升逾3%，報5.44元，兩者為表現最佳藍籌。

個別重磅股亦上揚，友邦（1299）升近1%；平保（2318）升0.3%；中移動（0941）升0.6%。不過騰訊（0700）仍要下跌，但跌幅收窄至約1%，暫報305.2元。

內地股市跌幅亦逐步收窄，上證現跌0.04%，報2596點；深證現倒升0.1%，於7600點關爭持；創業板則升0.4%，重上1300點關。

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股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

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