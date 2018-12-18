聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，美國總統特朗普昨再發推文向聯儲局施壓，呼籲本周不可加息。儘管亞太區股市今早仍跟隨昨晚美股大跌，惟港股在國家主席習近平發表重要講話前夕，表現卻一支獨秀，低開187點後好淡爭持，現最新倒升50點，重上二萬六關口。

醫藥股顯著反彈，石藥（1093）高開後升幅擴大，現升逾4%，報12.08元；中國生物製藥（1177）現升逾3%，報5.44元，兩者為表現最佳藍籌。

個別重磅股亦上揚，友邦（1299）升近1%；平保（2318）升0.3%；中移動（0941）升0.6%。不過騰訊（0700）仍要下跌，但跌幅收窄至約1%，暫報305.2元。

內地股市跌幅亦逐步收窄，上證現跌0.04%，報2596點；深證現倒升0.1%，於7600點關爭持；創業板則升0.4%，重上1300點關。

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