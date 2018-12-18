【不斷更新】習近平準備講話 港股倒升逾50點 重上二萬六
文章日期：2018年12月18日 09:49
聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，美國總統特朗普昨再發推文向聯儲局施壓，呼籲本周不可加息。儘管亞太區股市今早仍跟隨昨晚美股大跌，惟港股在國家主席習近平發表重要講話前夕，表現卻一支獨秀，低開187點後好淡爭持，現最新倒升50點，重上二萬六關口。
醫藥股顯著反彈，石藥（1093）高開後升幅擴大，現升逾4%，報12.08元；中國生物製藥（1177）現升逾3%，報5.44元，兩者為表現最佳藍籌。
個別重磅股亦上揚，友邦（1299）升近1%；平保（2318）升0.3%；中移動（0941）升0.6%。不過騰訊（0700）仍要下跌，但跌幅收窄至約1%，暫報305.2元。
內地股市跌幅亦逐步收窄，上證現跌0.04%，報2596點；深證現倒升0.1%，於7600點關爭持；創業板則升0.4%，重上1300點關。
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|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26