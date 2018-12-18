【華為風波】印媒：華為獲准在印度進行5G測試
文章日期：2018年12月18日 09:36
根據《印度時報》報道，華為已獲印度批准參與5G測試。報道指，印度政府最初發出邀請時，華為及中興（0763）皆沒有被邀請，惟之後華為因此發出抗議，印度政府最終妥協。此外，其他獲邀參與測試的公司包括諾基亞、愛立信和三星，而中興則不在受邀之列。
此外，有美國傳媒報道，印度電訊業主管部門計劃致函印度國家安全顧問，要求政府基於國家安全，考慮禁止進口華為等中國公司生產的電訊設備。另一方面，捷克國家網絡及信息安全局（NCISA）發表聲明，稱華為和中興的電訊設備會構成安全威脅，籲當地網絡營運商避免使用相關產品。
該聲明提及，中國的法律要求駐華私營企業需要與情報機構合作，因此在國家的重要系統上使用華為及中興的設備，或會構成威脅。
華為的發言人否認上述指控，要求NCISA提供證據，而非在無證據的情況下損害公司聲譽。華為亦指，中國從沒要求公司或其他公司安裝「強制性後門」。至於中興暫時未對報道作出回應。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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