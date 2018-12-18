【開市焦點】港股或隨外圍大幅低開 騰訊300元關不保？
文章日期：2018年12月18日 09:08
全球聚焦聯儲局議息結果，美股三大指數全線大跌逾2%，港股ADR比例指數亦下跌405點或1.6%，其中騰訊（0700）ADR收市跌近10元，失守300元關口，報298.91元。亞太區股市今早顯著向下，預示港股今早也難逃厄運。
除了騰訊，其他重磅股ADR亦大跌，匯豐（0005）收報63.6元，較港收市跌0.66元；建設銀行（0939）收報6.34元，較港收市跌0.11元；工商銀行（1398）收報5.45元，較港收市跌0.09元；中移動（0941）收報74.43元，跌0.82元。
「三桶油」方面，中海油（0883）ADR收報12.35元，跌0.33元；中石油（0857）ADR收報5.24元，跌7仙；中石化（0386）ADR收報6.32元，跌0.14元。
今日焦點股份可留意：
HMV數碼中國（8078）宣布，從事香港經營實體零售店的全資附屬HMV零售自願清盤。清盤期間，清盤人將持續尋找新投資者重開HMV零售業務。
石藥集團（1093）公布，全資附屬石藥百克已與天境生物訂立協議，獲得後者開發之注射用長效重組GLP-1 Fc融合蛋白(TG103)之授權及商業化。
綠城中國（3900）公布，以現金27.18億元（人民幣．下同）收購內地保險公司百年人壽9億股，相當於11.55%股權。值得注意的是，通告未有提及賣方的名字，僅指出賣方的業務主要在中國從事商業、地產、文化、旅遊及金融行業等，相信即是2015年購入百年人壽11.55%股權的大股東萬達集團。
周大福（1929）宣布，與騰訊（0700）簽署合作備忘錄，明年起內地周大福珠寶指定門店將會接受WeChat Pay HK，希望能吸引港人在大灣區以港幣電子消費，日後集團更計劃逐步推廣至全國其他城市零售點，以及旗下其他多品牌零售點。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26