HMV數碼中國（8078）宣布，從事香港經營實體零售店的全資附屬HMV零售自願清盤。

集團表示，HMV零售以債權人自願清盤之方式清盤，當中考慮因素包括其缺乏償債能力，以及其先前收到之多宗欠款訴訟，集團正與有關業主商討還款方案。

集團早前公布，HMV零售收入約3155萬元，與去年同期比較，下跌約41%。集團指，香港HMV零售的零售業務在這幾個月急劇變化。AirPods的興起令最暢銷的耳筒生意大幅下降，擴音機的銷售情況在市場上亦有飽和迹象，加上傳統影音業務無好轉、經濟大環境的改變，令門市之整體生意下滑，導致HMV零售這幾個月來生意急跌，經營困難，HMV零售也無法不面對時代巨輪的輾壓。去年HMV零售在加拿大的零售業務受到互聯網與串流媒體影響，當地102間分店全線結業，實體店的經營舉步為艱，香港的HMV零售門市零售業近月遭受同樣的衝擊，清盤是萬分無奈之下的決定。

集團又表示，HMV零售未能賺取足夠收入以應付其自身營運開支，其在可見將來並無合理期望能為其財務表現或營運作出任何顯著改善。

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信會計師行的黃新強及徐美玉被委任為HMV零售的共同及個別臨時清盤人。清盤期間，清盤人將持續尋找新投資者重開HMV零售業務。

集團認為，HMV零售自願清盤將可限制其在HMV零售問題上受到波及的風險。自願清盤將不會對集團財務表現及現有業務營運造成重大不利影響，包括藝人管理、影片及電視節目經銷及製作、唱片製作及放貸業務。集團又指，並無向HMV零售提供任何形式的企業擔保。隨着HMV零售進行清盤，HMV零售將不再為其附屬，並實際上從集團分拆出來。集團財務狀況及業務營運整體上將維持不變。

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