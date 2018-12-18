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【美股戰報】議息前夕 道指大跌逾500點 標指跌至14個月低位

文章日期：2018年12月18日 08:33
議息前夕 道指大跌逾500點 科技、中概股全線重挫

市場聚焦今日起一連兩日舉行的議息會議，歐美股市顯著下跌，隔晚道指大跌逾500點，有分析認為是「華爾街」向聯儲局施壓，希望在目前全球政局及經濟前景不明朗下，可暫緩加息。

道瓊斯工業平均指數低開113點後，跌幅一度擴大至643點或2.7%，低見23456點，收報23592點，跌507點或2.1%；計及上周五下跌496點，道指兩個交易日已累跌1003點。

標普500指數收報2545點，跌54點或2%，跌至14個月低位；納斯達克指數收報跌156點或2.3%，報6753點。

五大科技股全線下跌，亞馬遜跌4.46%；Facebook和Google母公司Alphabet均跌超過2%；蘋果一度上漲，但最終仍跌近1%收市；Twitter大跌6.8%；Tesla跌4.7%。

中概股亦重挫，搜狐、愛奇藝、嗶哩嗶哩均跌超6%；騰訊音樂跌5.3%，百度和新浪跌超4%，阿里巴巴跌好3%；優信漲超12%。

歐洲股市方面，英國富時100指數跌71點或1%，報6773點；法國CAC指數收報4799點，跌53點或1%；德國DAX指數收報10772點，跌93點或0.9%。

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