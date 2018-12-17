在轉型專攻電動車業務的力世紀（0860）在12月7日，以每股0.51元配售逾3.32億股，同日長和系大股東李嘉誠的「紅顏知己」周凱旋首次申報，以配售價0.51元購入逾7647萬股，涉資3899.97萬元。

周凱旋在力世紀的持股量，由原來的4.34%，提高至5.6%，超過5%的首次申報股權門檻。

其他報道：

【聖誕旅程】安盛調查：12%受訪者未曾買旅遊保險

【寄望明年】匯豐私銀：明年美息見頂 亞洲新興股市重拾升軌

【確認真偽】保聯推QR Code車險保單認證

【終止出售】蠟筆小新終止出售晉江市食品產業園項目