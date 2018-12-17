【無寶不落？】周凱旋增持力世紀股權至5.6%
文章日期：2018年12月17日 19:25
在轉型專攻電動車業務的力世紀（0860）在12月7日，以每股0.51元配售逾3.32億股，同日長和系大股東李嘉誠的「紅顏知己」周凱旋首次申報，以配售價0.51元購入逾7647萬股，涉資3899.97萬元。
周凱旋在力世紀的持股量，由原來的4.34%，提高至5.6%，超過5%的首次申報股權門檻。
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更新時間：2018-12-18 14:07
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