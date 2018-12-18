廸生創建（0113）公布10億元投資新零售方案，當中2.5億元會用作翻新太古廣場內的Harvey Nichols旗艦店，結合科技及個人化服務，店舖面積會由84000呎縮減一半至42000呎，另外亦會投資科技及相關公司，以及發展新零售店舖。集團執行董事潘冠達預計，該店會在2019年中暫停營業作翻新，秋季就可開始營業，完善整個新零售概念後，會繼續尋找其他市場的發展機會。

潘冠達解釋，留意到顧客更多會網上購物以及搜尋商品，新零售模式落地後，出售商品的數量可大增3倍，而面積減少就有助集團節省成本。他未有透露網上銷售量的佔比，但強調去年的網上營業額按年以三位數字增長，相信明年的增長會更快。

集團主席潘廸生強調，零售為集團的核心業務，未來就會加入科技元素，用完10億元投資額後，集團會再投放資源至該領域，相信屆時的投資額會不少於10億元。

他續稱，集團的銷售額自10月開始明顯放緩，雖然上半年的業績表現出色，不過人民幣匯率疲弱，令內地及香港商品價格拉近，加上內地減稅以及股市向下，下半年面對更大挑戰。

問及集團近日頻頻回購是否鋪路私有化，潘廸生表示，集團手頭現金約為15億元，希望為長期支持集團的股東帶來更穩定回報，未來亦會積極考慮回購。

主席潘廸生的兒子潘冠達上周五「入局」，潘廸生笑指，期望他能帶集團更進一步，兩年前加入集團最初是在Harvey Nichols香港各個部門工作，之後主力發展網購業務，現時就主導新零售店舖項目，另外亦會參與集團的投資決定。

記者：蕭嘉聰

其他報道：

【公司盈警】五菱汽車料全年盈利將大幅倒退

【月度數據】國泰11月客運量上升1.4% 貨運則跌1.3%

【地位難保】德勤：明年料新股集資最多2300億元 或難保集資王皇冠

【大行護航】多間大行報告挺恒安