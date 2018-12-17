【黃金認證平台】金銀業貿易場：明年初推黄金區塊鏈
文章日期：2018年12月17日 18:29
金銀業貿易場理事長張德熙表示，貿易場已經自行研發區塊鏈認證平台，不排除透過區塊鏈進行登記認證下，將現成公斤條黃金切割成一克供投資者及市民買賣，冀降低入場成本，令黃金買賣更普及化。初步他們擬在明年一月，計劃在人民幣、港元及美元報價的公斤條產品推動區塊鏈認證。
為配合區塊鏈認證平台，張德熙指出，貿易場與威豹押運擬合作，亦希望有10至20名行員參與，並於初期存放3至5噸黃金實金去啟動平台。另因應推進前海金庫因政策及種種原因，比原定計劃為遲，最快也要在明年首兩季才見眉目，所以他們會先在香港，與威豹押運合作在荃灣劃定位置建容量達20噸的實金儲存倉，首階段會打算放入5至10噸實金，配合進一步推動與港交所（0388）合作的實物交收黃金期貨、區塊鏈認證、黃金深港通，及與一帶一路並於亞洲國家推動的黃金走廊。
不過，鑒於計劃變成先在香港設倉運作，張德熙估計，計及儲存、運輸、保險等不同成本，估計在港營運未必利便深圳同業，前述成本亦比前海營運高2至3倍。
他又說，金價在過去半年未有大動力去上升，並在1200至1400美元上落及處於消化期，料明年首兩季挑戰1300美元大關後，重拾升軌。
記者：陳偉燊
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