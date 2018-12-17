石藥集團（1093）公布，全資附屬公司石藥百克同意斥約1.5億元(人民幣‧下同)，向天境生物收購其開發之注射用長效重組GLP-1 Fc融合蛋白（TG103）之授權及商業化。該產品就二型糖尿病的適應症已獲得國家藥品監督管理局頒發臨床試驗批准，可以在中國開展臨床試驗。

根據該協議，石藥百克將獲得天境生物授出該產品之獨家權利，以於中國(不包括香港、澳門及台灣)進行該產品有關的所有適應症開發與商業化，而天境生物須提供必要的技術支援。作為獨家授權之代價，石藥百克同意向天境生物支付1500萬元人民幣之首付款及根據該產品於該地區的開發進度支付最多1.35億元人民幣之開發里程碑付款。石藥百克亦同意根據該產品於該地區達成之銷售額向天境生物支付銷售提成。

TG103是創新型長效重組人源胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）Fc融合蛋白。TG103基於hyFc融合蛋白長效平台技術，其分子設計具有延長GLP-1在體內的半衰期的特點。現有實驗資料顯示，TG103可實現每週一次或每兩週一次的皮下給藥，從而很大程度上改善患者的依從性。

TG103臨床前研究和在德國開展的I期臨床試驗結果顯示其優越的安全性，支持其後續開發，並為聯合用藥的開發提供了更多可能。

天境生物是一家中國全球性創新生物藥研發企業，致力於腫瘤免疫和自身免疫疾病領域的物藥研發。

石藥今日曾創52周低位，低見11.14元，收報11.58元，升0.35%。

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