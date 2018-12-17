「寶能系」姚建輝旗下的中國金洋（1282）早前與雲南能投成立合資公司，雲南能投並藉收購天美控股（1298）疑將該合資公司「雲能國際控股」借殻上市，中國金洋主席兼首席執行官姚建輝在公司的揭牌儀式上回應傳媒查詢時否認借殻說法，「目前叫收購，還構不成借殻，因為不是直接IPO（上市）」。

之前，據港交所股權披露顯示，雲能國際控股兩度買入鄭州銀行（6196）股份，涉資7.02億元，令其持股量由增至14.98%，為H股第一大股東。同時，在雲能國際控股首度買入鄭州銀行7531.8萬股的同一天，中國金洋沽出7500萬股鄭州銀行股份。

對於疑似將該批股份轉讓予雲能國際控股，姚建輝稱不是沽貨，「我們沒有沽，那是人家寄倉在我們的證券公司」，強調中國金洋並不是鄭州銀行的股東，而是由旗下的證券公司存貨。雲能國際方面則以「正常的財務投資」回應事件。

記者：劉旭霞

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