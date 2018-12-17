網上金融產品比較平台MoneySmart最新調查港人消費習慣及個人理財狀況，結果反映港人偏向「及時行樂」，為了現階段好好享受人生，甚至寧可放棄穩健理財。例如全數受訪者曾衝動消費，並因而感到財政壓力，亦有近半數受訪者對來年稅季未有充分準備。

調查顯示，不少港人都抱著「人一世，物一世」的心態，有26%受訪者表示於最近半年，即使身負債務或仍在找卡數之時，亦曾享樂消費。其中更有一位正負債的受訪者以24萬巨款購買美容療程，約相等於一般香港人的15個月月薪。同時，每四名受訪者就有一位申請個人貸款邀交稅項。

這結果亦顯示受訪者在心態上和身體力行上，對於消費及理財的平衡出現背馳。受訪者中，有49%想過没有債務的生活，47%期望有更高的經濟能力照顧家庭，及30%希望於預算內有效地花費金錢，但現實上的消費數據，卻與這些理想大相逕庭。

導致「及時行樂」心態的出現，與社交媒體有一定關係，約45%受訪者表示每年1至2次，15%受訪者則為每月1次。最令人擔憂的是，5%受訪者表示他們每天都花費在社交媒體內看到的產品上。與此同時，調查結果反映承擔家庭開支、子女學費及長輩的生活費已被居於次位。相比起家庭負擔，年輕的新一代更重視活在當下。

曾申請個人貸款的受訪者中，有26%受訪者用來交稅，而25%受訪者則用於還卡數。此外，20%受訪者仍未為來年稅季打算，也有19%受訪者為支付首期稅款而煩惱。「及時行樂」的生活態度對港人財務管理亦造成一定負面影響。31%受訪者表示僅有足夠儲蓄，27%受訪者的個人財務僅在控制之內，而有11%的受訪者則已受財務困擾，並依賴信貸解決「一日三餐」等日常基本開支。除此之外，62%的受訪者每年作1至2次帶來一時快感的消費，卻造成日後的財務問題，而38%則為每月最少1次衝動消費。當中，17%的受訪者每月作多次衝動消費，更有6%自認為「頻繁衝動消費者」，每周衝動消費數次。總括而言，全數受訪者都因盲目消費而感到財政壓力，實屬不智之舉。

MoneySmart香港總經理尹子良先生指出，香港生活指數高企，儲蓄甚為艱難。不少港人感到置業等長遠目標根本難以達成，順理成章捨棄長遠目標，擁抱「及時行樂」的消費態度，然而消費所帶來的短暫快感，往往導致往後債務纏身。