五菱汽車（0305）發布盈利警告，公司表示，中國經濟環境於2018年遇到來自中國內部及外部的一系列嚴峻挑戰，對中國的汽車工業造成不利影響，從而使該集團同期的業務表現亦受影響。

截至2018年6月底止六個月，由於發動機及相關部件分部業務量大幅減少及汽車零部件及其他工業服務分部收入減少，集團錄得的總收入較去年同期整體減少約26.9%。受到上述收入下滑及原材料價格維持高水平(特別是鋼材價格)和位於印尼的新工廠的持續性經營虧損此等不利因素所影響，截至2018年6月底止六個月，集團的毛利及淨溢利，及股東應佔溢利，均錄得若

干程度的倒退，下降幅度分別為32.3%，48.3%及39.1%。

公司又表示，上述市場及經營之困難情況於今年下半年仍然持續對集團造成不利影響，故集團預期截至今年底止年度收入、毛利及淨溢利，以及純利均按年錄得大幅減少。

五菱汽車今日收報0.32元，無升跌。

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