【月度數據】國泰11月客運量上升1.4% 貨運則跌1.3%
文章日期：2018年12月17日 16:41
國泰航空（0293）公布11月份客貨運數據，國泰及港龍11月載客288.3萬人次，同比升1.4%，乘客運載率下跌0.3個百分點至83.3%，以可用座位千米數計算的運力則上升4.5%。今年首11個月的載客量上升1.9%，而運力則增加3.3%。
貨運量共18.51萬公噸，同比跌1.3%，運載率下跌1.5個百分點至70.1%。以可用貨運噸千米數計算的運力上升0.9%，而貨物及郵件收入噸千米數跌幅為1.1%。今年首11個月的載貨量上升5.7%，運力增加2.9%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升5.3%。
公司指，11月客運收益表現保持平穩，即使運力較去年同期增長頗多。頭等及商務客艙的需求維持強勁。最近啟航的新航線，以華盛頓及菲律賓達沃市的表現尤其亮眼。至今為止，聖誕假期的客運業務預期有較佳表現。
貨運方面，11月為傳統貨運旺季，整體收益非常理想。電子商貿受各項促銷活動刺激增長，例如中國內地的雙十一活動，正好抵銷了傳統上感恩節假期後貨量回軟的走勢。然而，基於地緣政治對全球貿易的潛在影響，未來幾個月的貨運需求仍面對極大的不確定因素。
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更新時間：2018-12-18 14:55
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