金發局發表最新報告，就爭取跨國及內險公司在港設地匿總部，振興香港人壽保險業提出7項建議。

建議包括，設立「壽險通」以擴大內地的保險銷售業務，同時把握大灣區發展及一帶一路建設，以發揮香港與內地緊密聯繫的優勢；推行「切合目標」的經濟資本要求；鼓勵發行長期資產，與壽險業務長期負債作配對；擴大現有的國際稅務協定網絡、提供適當的稅務優惠措施，以鼓勵保險集團在香港開設地區總部。

金發局又建議，提供更理想的退休醫療及財政支援，以創造促進健康長壽的共享價值環境；推動本地開發及應用保險科技；吸引及培育保險業人才。

金發局主席李律仁表示，保險業對香港經濟發展貢獻良多，但在過去數年卻未獲重視。隨着香港人口結構的變化，人壽保險業前景良好，香港有必要力爭跨國及內地壽險公司在港開設地區總部，以鞏固及提升香港在這方面的優勢。

關於壽險通和香港保險公司在大灣區設立服務中心，金發局人壽保險工作小組主席馬崇達表示，希望香港政府更積極向內地遊說，保監局亦正就此進行工作，他認為服務中心是很好的第一步，希望儘快出現。

金發局成員馬雪文表示，除了走資外，他猜測內地亦會擔心香港保險公司爭奪內地保險公司的業務。他認為，香港保險公司若可在大灣區提供一些醫療、人壽和儲蓄型產品，將是個不錯的試點。

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