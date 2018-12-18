市場靜待本周議息結果，大市觀望氣氛濃厚，港股表現牛皮，午後未能打破悶局，繼續窄幅上落，高低波幅不足200點。恒指埋單跌6點或0.03%，仍企穩2萬6大關，收報26087點，成交金額萎縮至554億元，創逾22個月新低；國指同步向下，全日跌7點或0.07%，報10351點。

內險股疲弱，平保（2318）領跌大市，收跌0.95%，報73.35元；其次為友邦（1299），埋單跌0.47%，收報63.75元，兩股合共拖跌大市22點。

中國減美國進口車稅，汽車股跌勢未止，其中吉利（0175）跌2.62%，收報14.1元，是表現最差藍籌；比亞迪（1211）午後跌勢加劇，跌4.3%，報54.7元；華晨（1114）跌3%，報6.03元；長汽（2333）跌1.7%，報4.6元。豬肉股萬洲（0288）逆市反彈，收升1.69%，報6.02元，屬表現最佳藍籌。

人行結束連續36個交易日逆回購空窗期，四大內銀股有追捧，工行（1398）升0.73%，收報5.54元；建行（0939）升0.16%，收報6.45元；交行（3328）升0.17%，收報5.82元；中行（3988）升0.3%，收報3.32元。

上周遭沽空機構狙擊的恒安（1044）今日輕微反彈，升0.45%，報55.75元；金誠控股（1462）今早復牌，收報0.47元，跌21.7%。另外，北京同仁堂旗下同仁堂蜂蜜生產商涉嫌重用過期蜂蜜，本港上市的同仁堂國藥（3613）及同仁堂科技（1666）分別跌2.9%及1.09%，報12.72元及10.9元。金發局倡設壽險通，保誠（2378）尾市抽升，收漲1.54%，報151.4元。

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