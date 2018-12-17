外電引述消息人士指，中國計劃允許地方政府明年1月可提前發行地方債，一改往年新增地方債務額度在3月全國兩會後下發的慣例。

《彭博》報道，中國將提前下發一部分明年新增地方政府債務的額度給省級地方政府，以加快地方債發行，規模約1.4萬億元(人民幣‧下同)。

地方債額度包括一般債券和專項債券，每個省獲分配到的額度為2018年發行規模的60%至70%之間。該額度正式生效仍需全國人大常委會審批。

根據政府工作報告，2018年地方財政赤字8300億元，與2017年持平，通過發行地方政府一般債券彌補，安排地方政府專項債券13500億元。

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