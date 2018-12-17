騰訊（0700）正式公布，與動視(Activision)推出手遊《使命召喚手游》(Call of Duty Mobile, 簡稱CODM)，並將在近期進行小範圍測試。

Call of Duty為Activision 其中一款經典的射擊遊戲，玩家以第一人角度遊玩。騰訊指，手遊版本在產品畫質、操作體驗上，務求貼近主機版本(即電腦、PS、XBOX等)，亦從玩法、地圖、人物等經典元素上還原了Call of Duty系列。

騰訊現報308.8元，無升跌。

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