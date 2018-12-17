【大行護航】多間大行挺恒安 指目前為買入良機
文章日期：2018年12月17日 15:01
上周被沽空機構Bonitas狙擊的藍籌股恒安國際﹙1044﹚，獲多間大行出報告護航。其中大摩認為，就Bonitas的指控，恒安回應詳盡及清晰，認爲公司的利潤水平合理，指市場低估公司强勁現金流産出能力及穩定派息，大摩更認為目前爲買入恒安的良機。
中金則指，Bonitas的報告指控證據不足，相信恒安的財務真實性，不認爲公司主要管理層會通過財務造假、內部人員交易和通過分派股息的方式獲取不正當利益，預計影響將在短期內消除。維持恒安「推荐」評級及目標價85.33元。
野村亦維持恒安目標價90.2元，給予「買入」評級。野村指，沽空報告提出的部分關注事項，市場早已有所瞭解，尤其是公司高於同行的衛生巾利潤水平，以及發債以賺取利差；野村認爲，基於恒安的市場領導者地位及高端定位，公司衛生巾産品利潤高是合理的，而利差套息交易只是平常的庫房管理，風險不大。
恒安現報55.65元，升0.27%。
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更新時間：2018-12-18 14:33
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