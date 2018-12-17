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【地位難保】德勤：明年料新股集資最多2300億元 或難保集資王皇冠

文章日期：2018年12月17日 15:02

德勤稱，香港今年以集資2866億元重登全球集資王，惟尚有兩隻內地巨型IPO尚未決定上市時間表及地點，加上Uber及Lyft相信將會赴美上市，相信香港明年要挑戰衛冕集資王的挑戰將會更大。該所料明年集資額1800億元至2300億元，約有200家公司。

德勤中國全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興表示，明年新股的估值將會更貼近市場，新經濟公司將繼續主導市場，但投資者會更加謹慎選擇。

歐振興預料，明年新股市場將續由科技、醫藥及未有盈利的生物科技股主導，而中美貿易戰的影響將會在明年首季反映；不排除明年會再現W股，但由於門檻過高，料難有巨型W股。

美國紐交所緊隨其後，以集資額2255億元排第二，日本東京證券交易所受惠於軟銀分拆業務上市，以2055億元排三，美國納斯達克與內地上交所分別排第四及第五。

另外，今年僅有24家來自新加坡、日本及美國等海外公司來港上市，共集資42.2億元，比去年的30家融資131億元，大幅滑落。歐振興表示，海外公司對於上市成本較為敏感，所以估值對有意上市的公司而言變得重要。他預計，明年上半年都會繼續有海外公司，但相信數量及金額都不會很多。

記者：陳惠恩

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