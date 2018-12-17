長假將臨，不少港人喜歡附近地區旅遊散心，不過安盛在9月至10月進行的調查指，有12%受訪者未曾購買旅遊保險。另外，有62%受訪者表示，會在出發前一至兩周才購買。

另外，有85%受訪者認為行程中如遇上惡劣天氣，客戶需要改變行程，保險可以提供有關保障，安盛指市場上絕大部份旅遊保險只能為旅程延誤而衍生的費用提供賠償。

安盛與匯豐更新旅遊保險產品，加入另購交通票費用，客戶重新購買機票到目的地可以獲得保障。另外，該行將醫療保障和個人意外保障額加至500萬和200萬元，購買期亦提早至出發前90日。

安盛一般保險零售業務主管李劍雲表示， 因為保障額提高，新產品保費輕微增加單位數。她指今年旅遊保險銷售額比去年有雙位數增長，新產品趕在聖誕前推出，期望可進一步帶動增長。

記者：歐陽偉昉

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