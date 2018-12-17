即時財經新聞

【聖誕旅程】安盛調查：12%受訪者未曾買旅遊保險

文章日期：2018年12月17日 14:52
安盛一般保險零售業務主管李劍雲（右）

長假將臨，不少港人喜歡附近地區旅遊散心，不過安盛在9月至10月進行的調查指，有12%受訪者未曾購買旅遊保險。另外，有62%受訪者表示，會在出發前一至兩周才購買。

另外，有85%受訪者認為行程中如遇上惡劣天氣，客戶需要改變行程，保險可以提供有關保障，安盛指市場上絕大部份旅遊保險只能為旅程延誤而衍生的費用提供賠償。

安盛與匯豐更新旅遊保險產品，加入另購交通票費用，客戶重新購買機票到目的地可以獲得保障。另外，該行將醫療保障和個人意外保障額加至500萬和200萬元，購買期亦提早至出發前90日。

安盛一般保險零售業務主管李劍雲表示， 因為保障額提高，新產品保費輕微增加單位數。她指今年旅遊保險銷售額比去年有雙位數增長，新產品趕在聖誕前推出，期望可進一步帶動增長。

 

記者：歐陽偉昉

其他報道：

【寄望明年】匯豐私銀：明年美息見頂 亞洲新興股市重拾升軌

【確認真偽】保聯推QR Code車險保單認證

【終止出售】蠟筆小新終止出售晉江市食品產業園項目

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】市場憂經濟轉弱 留意本周美股會否延續跌勢

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1093 石藥集團11.760.181.55
1177 中國生物製藥5.320.071.33
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
0012 恆基地產39.750.050.13
更新時間：2018-12-18 14:33
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.55-4.40-4.54
1109 華潤置地29.60-1.40-4.52
0883 中國海洋石油12.22-0.46-3.63
1044 恆安國際54.05-1.70-3.05
1088 中國神華17.66-0.50-2.75
更新時間：2018-12-18 14:33:19

明報影片