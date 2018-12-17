匯豐私人銀行預測，美國聯儲局本周三（19日）按市場預期加息0.25厘，明年上半年再加息兩次後便會暫停加息，隨著中國減輕財稅及振興民營企業融資等政策，新興市場及亞洲資產明年可望重拾升軌，在未來6個月將增持全球股票，尤其偏好美國及亞洲（日本除外）股票，當中中國、新加坡及印度股票繼續評級為「超配」（增持）。

匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲認為，目前市場對企業增長預期保守、氣氛過份悲觀，重申明年全球經濟增長只是溫和放緩。該行預計2019年及2020年全球GDP增長將為2.6%及2.4%，當中美國明年的GDP增長約2.5%，中國則增長6.6%。

匯豐預計，美國在本周三上調高利率後，明年3月及6月會再加息兩次，然後按兵不動至2020年9月將開始減息，並料美國10年期債券的孳息率於2019年至2020年將維持在3％以下的水平。范卓雲指出，隨著美國經濟明年開始放緩，將為新興及亞洲市場提供支持。

該行預期，今年市場經歷大幅調整後，估值顯著下調、倉位偏低，有助股市於未來數月觸底，並在2019年逐步復蘇，環球股市將保持約10%的盈利增長。惟港股受外圍因素影響較大，恒指明年年底前僅望回復30000點水平。

另外，該行又提到亞洲貨幣進入回穩階段，人民幣逐步靠穩，惟料中國明年出口增長放緩至3.5%，人民幣將溫和貶值，預期至2019年底人民幣兌美元匯率約為7.1。

在板塊方面，該行對直接受貿易戰影響的行業如科技硬件企業的投資態度較審慎。匯豐私人銀行北亞首席市場策略師何偉華稱，較看好優質增長股的投資回報，主要為債務低、流動資金充裕的企業，如金融、地產、公用企業、互聯網等類別。

記者：劉旭霞