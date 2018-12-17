香港保險業聯會推出「車保 e-check」，以區塊鏈技術核實保單真偽。參與的汽車保險保單上會有由「車保 e-check」提供的特定二維碼（QR Code），客戶和運輸署可通過QR Code確認保單是否真實。系統不會儲存任何可識別個人身份的資料，目前正加快建立應用程式介面，預計明年首季有QR Code的保單會更普遍。

目前有50間保險公司參與，佔市場佔有額約80%，保聯意外保險公會主席關基業指出，80%僅為開始時的估算，會繼續與保險公司商談，數字會繼續增加，不過不同公司的業務模式各異，難以全部公司都參加。保監局執行董事（一般業務）林瑞江指，若保險公司暫不參與計劃，會希望保險公司提供如何通過企業管治和風險管理，達致保障消費者利益。

保監局去年9月推出監管沙盒，林瑞江指至11月為止已有3個項目獲批，其中一個已推出市場。以上3個計劃都是利用手機應用程式銷售人壽保險產品，例如簡化銷售程序等。

記者：歐陽偉昉

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