【有片：選股王】裕元上升動力增強 短線或再闖25元
文章日期：2018年12月17日 12:37
美股上周五急挫，港股今早回穩，恒指高開後回落，曾經倒跌92點，至26000點附近反彈，半日收報26102點，升7點；國指升27點。大市半日成交312億元。
食品、藥股有反彈，旺旺（0151）、萬洲（0288）、中生製藥（1177）、石藥（1073）升逾1%。聯儲局議息前夕、高息股做好，中電（0002）、長建（1038）亦升逾1%。重型機械、基建、電訊設備股做好。不過，手機設備股如瑞聲（2018）、舜宇（2382）繼續受壓。濠賭股銀娛（0027）、金沙中國（1928）有回吐；內地對美國出口的汽車及零件暫停加徵關稅，汽車股有沽壓。
裕元（0551）10月低位回升，上月曾經升至5個月新高24.15元，之後回調，上周跌至50天線初見支持。隨着上升動力增強，短線有機會再闖24元甚至25元阻力，止蝕位放在50天線，現時約22元水平。
劉思明
明報資深評論員
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.72
|0.14
|1.21
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
|1113 長實集團
|57.75
|0.25
|0.44
|0012 恆基地產
|39.75
|0.05
|0.13
更新時間：2018-12-18 14:31
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.50
|-4.45
|-4.59
|1109 華潤置地
|29.60
|-1.40
|-4.52
|0883 中國海洋石油
|12.20
|-0.48
|-3.79
|1044 恆安國際
|54.05
|-1.70
|-3.05
|1088 中國神華
|17.68
|-0.48
|-2.64