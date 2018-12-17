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【有片：選股王】裕元上升動力增強　短線或再闖25元

文章日期：2018年12月17日 12:37
裕元上升動力增強　短線或再闖25元

美股上周五急挫，港股今早回穩，恒指高開後回落，曾經倒跌92點，至26000點附近反彈，半日收報26102點，升7點；國指升27點。大市半日成交312億元。

食品、藥股有反彈，旺旺（0151）、萬洲（0288）、中生製藥（1177）、石藥（1073）升逾1%。聯儲局議息前夕、高息股做好，中電（0002）、長建（1038）亦升逾1%。重型機械、基建、電訊設備股做好。不過，手機設備股如瑞聲（2018）、舜宇（2382）繼續受壓。濠賭股銀娛（0027）、金沙中國（1928）有回吐；內地對美國出口的汽車及零件暫停加徵關稅，汽車股有沽壓。

裕元（0551）10月低位回升，上月曾經升至5個月新高24.15元，之後回調，上周跌至50天線初見支持。隨着上升動力增強，短線有機會再闖24元甚至25元阻力，止蝕位放在50天線，現時約22元水平。

劉思明

明報資深評論員

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
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3328 交通銀行5.850.030.52
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2313 申洲國際92.50-4.45-4.59
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