【終止出售】蠟筆小新終止出售晉江市食品產業園項目
文章日期：2018年12月17日 12:17
蠟筆小新（1262）公有，有關向歐點供應鏈管理出售晉江市食品產業園總地盤面積約10萬平方米的土地連同建於其上總建築面積約10.6萬平方米樓宇意向書已終止及失效。
據意向書，歐點獲得60天獨家期，雙方將就潛在出售上述資產進一步磋商，歐點將進行盡職審查。但獨家期已於昨日（16日）結束，雙方未完成有關潛在出售的條款及條件磋商，於獨家期亦無就潛在出售事項訂立正式協議，意向書已告終止並不再具任合效力。
集團指，終止意向書不會對其業務營運及財務狀況帶來任何重大不利影響。
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更新時間：2018-12-18 14:33
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