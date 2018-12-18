【港股午市】港股陷悶局 半日微升7點 成交僅311億
文章日期：2018年12月17日 12:20
聯儲局本周議息，港股缺乏方向，表現牛皮穩靠。恒指今早高開83點，開市不久即見半日高位，見26186點，最多升91點，10時左右一度受A股影響而進一步回軟，之後重拾升勢，半日僅升7點或0.03%，收報26102點，成交金額只有311億元；國指升27點或0.26%，報10386點。
受5G概念帶動，電訊股造好，中移動（0941）領升，半日漲1.07%，收報75.75元，貢獻恒指14點；其餘電訊股亦受捧，中國鐵塔（0788）最高見1.44元，升近6%，半日收報1.41元，升3.68%。
中國減美國進口車稅，汽車股捱沽，其中吉利（0175）逆市跌2.62%，收報14.1元，是跌幅最大的藍籌；比亞迪（1211）跌3.3%，報55.3元；華晨（1114）跌2.4%，報6.07元；長汽（2333）跌0.8%，報4.7元。 旺旺（0151）升1.62%，收報5.64元，屬表現最好藍籌。
人行結束連續36個交易日逆回購空窗期，內銀股走強，四大行全線上升，工行（1398）升1.09%，收報5.56元；建行（0939）升0.47%，收報6.47元；交行（3328）升1.2%，收報5.88元；中行（3988）升0.3%，收報3.32元。
上周遭沽空機構狙擊的恒安（1044），今早低開後反彈，半日漲0.54%，報55.8元；停牌前曾暴跌逾6成的金誠控股（1462）今早復牌，中午報0.48元，瀉2成。
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更新時間：2018-12-18 14:31
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