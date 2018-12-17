【A股午市】滬深兩市個別發展 上證先跌後升 創板失守1300點
文章日期：2018年12月17日 11:33
人行結束連續36個交易日逆回購空窗期，內地三大指數個別發展。上證綜指先跌後揚，盤中一度跌至最低2573點，臨近中午尾市回升，高位撲2600點水平，高見2598點，收報2593點，升0.24點或0.01%，成交額642億元（人民幣．下同）。
深證成指反覆偏軟，最低見7515點，半日收報7586點，跌43點或0.57%，成交額846億元，兩市合共成交額1488億元。
創業板指數低開低收，失守1300點水平，最低見1284點，收報1298點，跌11點或0.9%。
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更新時間：2018-12-18 14:33
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