【新股情報】傳上海君實生物以下限定價
文章日期：2018年12月17日 11:00
路透旗下IFR引述接近知情人士報道，內地新三板上市的上海君實生物（1877）以招股價下限每股19.38元定價，該股發行約1.59億H股，集資額約30.8億元，預計於本月24日於主板掛牌，獨家保薦人為中金公司。
君實生物於2015年在新三板掛牌，其後七度融資，今次再來港集資。按招股文件顯示，公司今年截止6月底的上半年「零收入」，去年同期則錄得114萬元（人民幣，下同）收入。
相關報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1093 石藥集團
|11.76
|0.18
|1.55
|1177 中國生物製藥
|5.32
|0.07
|1.33
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
|0012 恆基地產
|39.75
|0.05
|0.13
更新時間：2018-12-18 14:33
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.55
|-4.40
|-4.54
|1109 華潤置地
|29.60
|-1.40
|-4.52
|0883 中國海洋石油
|12.22
|-0.46
|-3.63
|1044 恆安國際
|54.05
|-1.70
|-3.05
|1088 中國神華
|17.66
|-0.50
|-2.75