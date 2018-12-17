路透旗下IFR引述接近知情人士報道，內地新三板上市的上海君實生物（1877）以招股價下限每股19.38元定價，該股發行約1.59億H股，集資額約30.8億元，預計於本月24日於主板掛牌，獨家保薦人為中金公司。

君實生物於2015年在新三板掛牌，其後七度融資，今次再來港集資。按招股文件顯示，公司今年截止6月底的上半年「零收入」，去年同期則錄得114萬元（人民幣，下同）收入。

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