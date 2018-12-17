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【官媒出口】環時：讓侵害中國利益的國家付出代價

文章日期：2018年12月17日 10:10
環時：讓侵害中國利益的國家付出代價

內地《環球時報》發表社評指，在華為的問題上，逐漸形成了美國拉盟友對這家中國高科技公司進行集體圍剿的態勢。不過，文章認為，這不意味中國要處處讓著它們，對不合理的做法，中國應有所回應，對個別為討好美國毫不顧忌中國利益的行為，中國應堅決回擊，讓其付出代價，甚至蒙受巨大損失，也讓其他國家了解中國是講原則的，一味追隨美國損害中國利益是存在高風險的。

文章又指，加拿大替美國扣押華為高管，是破了底線的行為，若加拿大最終向美國引渡孟晚舟，加拿大就必定付出加中關係倒退的代價。文章提到，中國應重點瞄準五眼聯盟國家，尤其是澳洲、紐西蘭和加拿大，因為它們在跟隨美國損害中國利益上尤其亦步亦趨，表現激進，而且澳洲、紐西蘭的第一大貿易夥伴是中國，加拿大的第二大貿易夥伴亦是中國，相信中國有足夠的手段對付它們。

文章強調，在對加拿大的鬥爭中，中國需做出兩國衝突可能進一步升級的準備。中方必須很認真地對待這場較量，最大限度地爭取國際輿論的支持，不給一些西方媒體將中國的反制抹黑成「中國對外開放倒退」的藉口。

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