本周將舉行中央經濟工作會議，廣發證券認為，12月政治局會議再提 「三大攻堅戰」的表述略超市場預期，易綱談及貨幣政策要兼顧「內外均 衡」，意味著當前政策存在定力，加上11月的地產投資數據仍處於較高位置，短期政策大幅寬鬆的必要性有所下降，預計中央經濟工作會議對貨幣政策、地產等表述不會明顯放鬆。

在穩中求進的工作總基調下，中央經濟工 作會議可能釋放三個積極信號，包括財政政策有望加碼、改革與開放的廣 度與深度再擴大、國家區域戰略協調再升級。

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