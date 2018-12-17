港股今早未有隨美股及港股ADR而低開，反而高開83點或0.32%，報26178點，成交金額18億元；國指今早高開28點或0.28%，報10388點。

潤地（1109）升1.45%，報31.5元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌1.04%，報11.42元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.25%，報64.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；中海油（0883）跌0.62%，報12.72元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

中國減美國進口車稅，一眾汽車經銷商上升。和諧汽車（3836）升1.75%，報2.9元，永達汽車（3669）升1.4%，正通汽車（1728）升1.3%，廣匯寶信（1293）升1.3%。汽車商個別發展，長汽（2333）、華晨（1114）分別升0.8%及0.4%，吉利（0175）無升跌。

恒安國際（1044）主席於12月12至13日，買入約486萬股股份。開市續跌0.18%，報55.4元。

味千（0538）發公告指，首席財務官劉家豪涉嫌挪用集團旗下的味千中國集團管理約179.5萬元資金，再轉至他的個人銀行帳戶。集團董事會議決，罷免劉家豪的首席財務官職位，以及集團旗下多間公司的秘書職務，即時生效。味千無升跌。

金誠控股（1462）復牌，停牌前曾暴跌63.86%，公司稱，獲控股股東、執行董事兼主席韋杰告知，昨日完成配售3350萬股予獨立第三方，韋杰持股下降至74.11%。復牌跌1.6%，報0.59元。