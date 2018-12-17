【港股開市】恒指高開83點 汽車經銷商上升
文章日期：2018年12月17日 09:28
港股今早未有隨美股及港股ADR而低開，反而高開83點或0.32%，報26178點，成交金額18億元；國指今早高開28點或0.28%，報10388點。
潤地（1109）升1.45%，報31.5元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌1.04%，報11.42元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.25%，報64.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；中海油（0883）跌0.62%，報12.72元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。
中國減美國進口車稅，一眾汽車經銷商上升。和諧汽車（3836）升1.75%，報2.9元，永達汽車（3669）升1.4%，正通汽車（1728）升1.3%，廣匯寶信（1293）升1.3%。汽車商個別發展，長汽（2333）、華晨（1114）分別升0.8%及0.4%，吉利（0175）無升跌。
恒安國際（1044）主席於12月12至13日，買入約486萬股股份。開市續跌0.18%，報55.4元。
味千（0538）發公告指，首席財務官劉家豪涉嫌挪用集團旗下的味千中國集團管理約179.5萬元資金，再轉至他的個人銀行帳戶。集團董事會議決，罷免劉家豪的首席財務官職位，以及集團旗下多間公司的秘書職務，即時生效。味千無升跌。
金誠控股（1462）復牌，停牌前曾暴跌63.86%，公司稱，獲控股股東、執行董事兼主席韋杰告知，昨日完成配售3350萬股予獨立第三方，韋杰持股下降至74.11%。復牌跌1.6%，報0.59元。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.72
|0.14
|1.21
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
|1113 長實集團
|57.75
|0.25
|0.44
|0012 恆基地產
|39.75
|0.05
|0.13
更新時間：2018-12-18 14:31
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.50
|-4.45
|-4.59
|1109 華潤置地
|29.60
|-1.40
|-4.52
|0883 中國海洋石油
|12.20
|-0.48
|-3.79
|1044 恆安國際
|54.05
|-1.70
|-3.05
|1088 中國神華
|17.68
|-0.48
|-2.64