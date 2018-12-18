【開市焦點】美股急挫 港股ADR跌99點
文章日期：2018年12月17日 08:58
中美貿易角力緩和，中國將暫停對美國汽車徵稅3個月，另外又傳將買入300萬噸美國玉米，美國總統特朗普上周在Twitter發文指，習近平政府「希望達成一項又大又全的協議」，還說「可能會發生，而且很快！」。雖然中美局勢似有緩和，不過上周美股道指仍要跌496點或2%，而港股ADR亦跌99點。港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.17%，折合報308.28元；匯控（0005）跌0.28%，折合報63.92元；建行（0939）跌0.01%，折合報6.44元。留意本周將舉行中央經濟工作會議。
今日焦點股份可留意：
中國減美國進口車稅，留意一眾汽車股。
恒安國際（1044）主席於12月12至13日，買入約486萬股股份。
味千（0538）發公告指，首席財務官劉家豪涉嫌挪用集團旗下的味千中國集團管理約179.5萬元資金，再轉至他的個人銀行帳戶。集團董事會議決，罷免劉家豪的首席財務官職位，以及集團旗下多間公司的秘書職務，即時生效。
金誠控股（1462）復牌，停牌前曾暴跌63.86%，公司稱，獲控股股東、執行董事兼主席韋杰告知，昨日完成配售3350萬股予獨立第三方，韋杰持股下降至74.11%。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.35
|0.10
|1.91
|1093 石藥集團
|11.68
|0.10
|0.86
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 14:55
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.30
|-4.65
|-4.80
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|0883 中國海洋石油
|12.18
|-0.50
|-3.94
|1044 恆安國際
|53.80
|-1.95
|-3.50
|1088 中國神華
|17.56
|-0.60
|-3.30