即時財經新聞

【開市焦點】美股急挫 港股ADR跌99點

文章日期：2018年12月17日 08:58

中美貿易角力緩和，中國將暫停對美國汽車徵稅3個月，另外又傳將買入300萬噸美國玉米，美國總統特朗普上周在Twitter發文指，習近平政府「希望達成一項又大又全的協議」，還說「可能會發生，而且很快！」。雖然中美局勢似有緩和，不過上周美股道指仍要跌496點或2%，而港股ADR亦跌99點。港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.17%，折合報308.28元；匯控（0005）跌0.28%，折合報63.92元；建行（0939）跌0.01%，折合報6.44元。留意本周將舉行中央經濟工作會議。

今日焦點股份可留意：

中國減美國進口車稅，留意一眾汽車股。

恒安國際（1044）主席於12月12至13日，買入約486萬股股份。

味千（0538）發公告指，首席財務官劉家豪涉嫌挪用集團旗下的味千中國集團管理約179.5萬元資金，再轉至他的個人銀行帳戶。集團董事會議決，罷免劉家豪的首席財務官職位，以及集團旗下多間公司的秘書職務，即時生效。

金誠控股（1462）復牌，停牌前曾暴跌63.86%，公司稱，獲控股股東、執行董事兼主席韋杰告知，昨日完成配售3350萬股予獨立第三方，韋杰持股下降至74.11%。

 

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】市場憂經濟轉弱 留意本周美股會否延續跌勢

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.350.101.91
1093 石藥集團11.680.100.86
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 14:55
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.30-4.65-4.80
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
0883 中國海洋石油12.18-0.50-3.94
1044 恆安國際53.80-1.95-3.50
1088 中國神華17.56-0.60-3.30
更新時間：2018-12-18 14:55:15

明報影片