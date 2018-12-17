港股保持10月底以來的上升節奏，上周及時反彈，但經過12月初大幅調整後，回升力度不復11月之勇。地產、濠賭、高息股等行業保持強勢，調整後有能力反彈，可視作吸納之選。

恒指上周低位回升，周四升至26,581點高位，惟周五急回蒸發大部分升幅，收報26,094點，全周升31點或0.12%；國指全周跌0.10%。大市日均成交703億元，低於60天平均逾兩成。恒指本周或進一步調整，26,000點未必可守住，下一重要支持25,500點。

據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率21比78，跌逾3%佔下跌股份近兩成；大市連續3日升多跌少後普遍向下，也是10月底以來第5次連續3日升多後有回吐。全周計，升跌比51比49，勉強維持10月底以來隔周升多跌少，但相比過去3次有七成或以上股份，上周反彈顯得疲乏；若維持反覆格局，本周有機會延續上周五的調整。

大市反彈乏力 短線趨勢寬度轉弱

反彈乏力的同時，短線趨勢寬度有所轉弱。恒指國指成分股分別高於10天線、20天線比例，前周（6日）跌低於一半之後，上周曾跌至約一成，超賣反彈至五成回落，反映股份反彈受制10天線、20天線。雖然目前高於50天線比例保持在強勢的五成水平之上，但要留意短線寬度持續疲弱會影響中短線寬度。

行業上周表現參差，本報數據庫追蹤的30個行業，醫藥保健上周再跌近4%，連續兩周成為表現最差行業；軟件服務連續兩周跌約3%，惟上周主要受到美圖（1357）、天鴿（1980）跌約兩成拖累。上周提到跑贏恒指的騰訊（0700），以至金蝶（268）保持升勢，回調至20天線有支持；IGG（0799 ）更守住10天線及10元，中線升勢未完（詳看上周四《技術取勝 》）。

港交所守住220元中線向好

至於前周（截至12月7日的一周）跌逾4%的科技器材行業，上周喘定跌約1%；前周跌5%、3%的汽車相關、建築及材料上周分別反彈1%、2%。內房、博彩及消閒前周跌1%、2%後，上周分別升4%、2%，強勢股小回後反彈。目前除了內房、濠賭外，本地地產股及穩定派息的房託、公用股亦保持強勢，各行業有超過七成股份高於20天線。近期多次提過的潤置（1109）、銀娛（0027）、恒隆地產（0101）依然可看高一線。

另一之前經過提到的港交所（0388），走勢沒有轉差。該股上周雖曾跌穿20天線，但周末前已收復；隨着走勢轉為橫行，短線有機會再跌穿20天線，惟只有守住50天線約220元，中線向好。此外，其他行業的恒指國指成分股如比亞迪股份（1211）、申洲（2313）、中車（1766）、中國燃氣（0384）、中信股份（0267）也保持中線向好趨勢。

[劉思明 數據尋寶]