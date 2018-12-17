恒指上周五跌429點，收報26,094點，成交金額669億元。中央政治局會議未有提及刺激經濟，加上11月經濟數據欠佳，市場樂觀情緒稍退，全球股市出現整固。騰訊音樂成功上市利好兌現，加上不斷傳出旗下遊戲被點名批評，騰訊（0700）股價開始遇到阻力。另外，全球銀行股遭拋售，匯控（0005）反彈兩日後又回軟，大市暫難擺脫上落市格局。

美股在政府關門陰霾下反彈乏力，上周五受到強生急挫10%影響，道指大跌近500點，連同標普500指數向下突破，科技股也再遇拋售。但港股ADR僅跌約94點，或許是上周五大跌已提前反映了外圍跌勢。暫時看，內地經濟疲弱，但市場對中央救市仍有憧憬，再跌得深一些又會有資金博反彈，25,500點仍有頗強支持。

港股25500點支持頗強

大市缺乏機會，但個股表現不差，安踏（2020）就一直維持反覆上升勢頭，轉型為環保股的海螺創業（0586）也值得留意。海螺創業早年由集團重組後成立上市，持有非上市的「安徽海螺集團」49%權益，該非上市公司則持有海螺A股19.49億股，現價約31.5元，總貨值約614億元人民幣，以及持有深圳上市的海螺型材約30%股權。

水泥建材是海螺創業的主要盈利來源，以上半年為例，在26.35億元稅前盈利中，22.4億元來自聯營公司，亦即海螺A及型材。至於環保（以垃圾發電、危險及固體廢物處理為主）佔比較小，但增速較快。不過，由於仍以建設收入為主，波動較小，上半年實現總營業收入10.2億元，同比減少了2.0%，主要是環保審批力度的加強，使得公司上半年垃圾發電項目審批時間加長，導致建造收入同比減少，預計下半年公司將有多個垃圾發電和水泥窯處置固危廢項目落地，將帶動收入的快速增長。

約7倍市盈率 為多年來低位

事實上，集團環保業務增長勢頭相當強，上半年新簽約17個環保項目，其中：固廢處置項目6個，爐排爐垃圾發電項目10個，黑臭水體項目治理項目1個，已超額完成了年初制定的全年項目簽約任務，並在越南實現了首個海外爐排爐垃圾發電項目簽約。

此外，固廢處置板塊2個項目建成投運，新增處置能力20萬噸/年，營業收入同比增長194.31%；垃圾處置板塊建成投產2個爐排爐垃圾發電項目，新增處理產能24萬噸/年，運營項目營業收入同比大幅增長。

水泥一般在房地產銷售高峰期後一年見頂，市場也將水泥股市盈率降至中單位數字。但上周公布的固投數字回升至5.9%，基建需求能起托底作用，預料水泥盈利不會大走樣。在這基礎上，市場料危固廢處理業務收入於2019年及2020年可激增248%及99%，盈利佔比可由2018年的10.9%，提升至17.3%及25.6%，帶動整體盈利增長10%至15%。這相對於海螺創業現時僅約7倍的市盈率來說，是相當吸引。

[張兆聰 還看今朝]